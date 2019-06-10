Байки, мясо и рок-концерт: в Ярославле пройдет мотофест

СЕГОДНЯ 16:04 2019-06-10T16:04:43+03:00

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6 июля в Ярославле состоится "MOTO FEST-YAROSLAVL". В 11.00 байкеры соберутся на Стрелке, чтобы построиться в мотоколонну. Там пройдет шоу от Crazy wheels, которое завершится концертом. Далее мотопарад будет передвигаться по улицам Ярославля к Подзеленью, где участники и гости фестиваля увидят мотовыставку, выступления рок-групп, боксерские поединки байкеров, а также смогут выиграть призы и вдоволь полакомиться мясом и напитками. Хэдлайнером мероприятия станет группа "Бригадный подряд" из Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU