Ярославских абитуриентов приглашают выучиться на следователей

СЕГОДНЯ 16:04 2019-06-10T16:04:10+03:00

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По решению Председателя Следственного комитета Российской Федерации, при организации приема на обучение в образовательные организации СК России определена квота для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в размере 35 % от объема количества мест для приема.

В этой связи, гражданам, относящимся к указанным выше категориям, желающим пройти обучение в Московской академии СК России, необходимо в кратчайший срок обратиться в отдел кадров следственного управления СК России по Ярославской области по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 30-а. Телефон: 8 (4852) 42-05-19.

В Академии реализуются программы высшего образования по направлению подготовки специалитета – «Правовое обеспечение национальной безопасности» и магистратуры – по программе «Следственная деятельность».

Для обучения по программе военной подготовки офицеров запаса создан Военный учебный центр, по окончании которого присваивается воинское звание «лейтенант» при зачислении в запас.

ИСТОЧНИК KP.RU