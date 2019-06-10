Плитку на Советской улице начали менять из-за деревьев

СЕГОДНЯ 15:58 2019-06-10T15:58:47+03:00

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10 июня на общегородском совещании в мэрии глава города Владимир Волков поднял тему переукладки плитки на Советской улице. Напомним, рабочие здесь начали менять еще хорошую тротуарную плитку на новую, что вызвало возмущение у многих горожан. Волков заявил подрядчику о нецелесообразности работ и потребовал срочно навести порядок.

- Там нужно было только закрыть ямы, которые остались от деревьев. А вы вскрыли весь тротуар, — сказал Волков.

Также он напомнил подрядчику, что снятую плитку обещали убрать в течение двух дней, но она лежала дольше, и на территории до сих пор бардак. Подрядчик пообещал все убрать к концу понедельника.

ИСТОЧНИК KP.RU