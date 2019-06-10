Житель Ярославля почти лишился машины из-за коммунального долга
Ярославец задолжал 50 тысяч за долги по коммуналке. Судебное решение отправилось на исполнение приставам. Занявшись этим вопросом, приставы-исполнители узнали, что мужчине принадлежит автомобиль.
Вскоре все сроки вышли, а задолженность так и не была погашена. Тогда представители власти перешли к радикальным мерам: арестовали машину.
– Должник был проинформирован, что в дальнейшем, в случае неоплаты задолженности в течение десяти дней, транспортное средство будет оценено и передано на реализацию, – рассказали в ведомстве.
Испугавшись за своего «железного коня», мужчина выплатил все в полном объеме. Арест с машины был снят.
ИСТОЧНИК KP.RU