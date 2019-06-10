Житель Ярославля почти лишился машины из-за коммунального долга

СЕГОДНЯ 14:50 2019-06-10T14:50:25+03:00

Вскоре все сроки вышли, а задолженность так и не была погашена/ФОТО: УФССП по Ярославской области

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Ярославец задолжал 50 тысяч за долги по коммуналке. Судебное решение отправилось на исполнение приставам. Занявшись этим вопросом, приставы-исполнители узнали, что мужчине принадлежит автомобиль.

Вскоре все сроки вышли, а задолженность так и не была погашена. Тогда представители власти перешли к радикальным мерам: арестовали машину.

– Должник был проинформирован, что в дальнейшем, в случае неоплаты задолженности в течение десяти дней, транспортное средство будет оценено и передано на реализацию, – рассказали в ведомстве.

Испугавшись за своего «железного коня», мужчина выплатил все в полном объеме. Арест с машины был снят.

ИСТОЧНИК KP.RU