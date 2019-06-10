Ярославцы нашли в лесу очень страшную куклу

СЕГОДНЯ 14:06 2019-06-10T14:31:50+03:00

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Жители Ярославля обнаружили в Красноперекопском районе ужасную находку. Изуродованная кукла, издалека очень похожая на ребенка, сидела, облокотившись спиной на дерево. У игрушки длинные спутанные волосы, порезанный живот и дьявольски разукрашенное лицо. Пластмассовый малыш очень напугал прохожих.

– Гуляли в лесу и наткнулись на такой ужас, – пишут очевидцы в группе «Подслушано в Ярославле!» Вконтакте. – Кто это сделал? Маньяк? Неадекватные подростки?

Похоже, что кукла напугала только тех, кто увидел ее воочию. Ярославцы же отреагировали в социальных сетях с позитивным настроем.

– Я вначале подумала, что это детская фотосессия... Миленько, – пишет девушка.

Кто-то подошел с рациональной стороны.

- Вот искренне наплевать на псевдосатанистов, больше бесит, что тащат в лес всякий мусор, которому там не место, – считает другая пользовательница сети.

Интересно, что бы сказали девушки, если бы встретили в лесу эту малышку?

ИСТОЧНИК KP.RU