И снова здравствуйте! У доверчивой ярославны мошенники украли с карты 290 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:49 2019-06-10T11:49:14+03:00

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33-летней женщине позвонил неизвестный человек. Он представился сотрудником банка и рассказал, что якобы с карты клиентки списываются деньги. Мужчина убедил доверчивую ярославну снять со счета наличные и перевести их на другие счета. Женщина поверила и фактически сама отдала в руки мошенникам 290 тысяч рублей.

– Следственным отделом ОМВД России по Заволжскому городскому району по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», – сообщили в ведомстве.

Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU