И снова здравствуйте! У доверчивой ярославны мошенники украли с карты 290 тысяч рублей
Полиция продолжает призывать жителей к осознанности и осторожности
Женщина своими руками перевела лжесотруднику крупную суммуФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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33-летней женщине позвонил неизвестный человек. Он представился сотрудником банка и рассказал, что якобы с карты клиентки списываются деньги. Мужчина убедил доверчивую ярославну снять со счета наличные и перевести их на другие счета. Женщина поверила и фактически сама отдала в руки мошенникам 290 тысяч рублей.
– Следственным отделом ОМВД России по Заволжскому городскому району по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», – сообщили в ведомстве.
Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU