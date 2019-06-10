Купил для себя: в Ярославской области задержали мужчину, у которого с собой было 43 грамма амфетамина
Возбуждено уголовное дело
Подозреваемый рассказал, что купил психотропное вещество для себяФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Рыбинске задержали местного жителя. У 32-летнего мужчины нашли наркотики. Вещество изъяли и отправили на экспертизу. Выяснилось, что это был амфетамин, массой более 43 граммов. Подозреваемый рассказал, что купил психотропное вещество для себя.
– Следственным управлением МУ МВД России « Рыбинское возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ, – прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Идет расследование. Полиция выясняет, кто еще может быть причастен к этому преступлению.
ИСТОЧНИК KP.RU