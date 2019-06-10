Каждый мог стать воздухоплавателем: в Ярославской области прошел фестиваль «Рыбинское небо»

СЕГОДНЯ 09:48 2019-06-10T09:48:24+03:00

Среди участников были спортсмены-парашютисты, авиамоделисты и пилоты

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В субботу, 8 июня, на рыбинском аэродроме «Южный» состоялся I авиационный фестиваль «Рыбинское небо». Гости и участники мероприятия посмотрели захватывающее дух авиашоу, на котором выступили авиамоделисты, мотодельтапланеристы, парапланеристы и воздушные суда малой авиации: спортивные самолеты и вертолеты, среди которых были и американцы «Робинсон-44» и «Цесна», а также чешский «Злин-42М».

Кроме этого, в субботу прошло I открытое первенство города по парашютному спорту на кубок В.В. Терешковой. Первое место среди женщин заняла московская спортсменка Мария Атлетова. Мужчиной-победителем стал рыбинец Роман Хабарин.

Конструкторское бюро «Луч» представило беспилотный летательный аппарат, который выпускался серийно и был предназначен для вооружения российской армии.

В качестве развлечения организаторы подготовили концерт музыкальных групп, интерактивные зоны и подъем на тепловых аэростатах.

В 22 часа гости увидели праздничный салют.

ИСТОЧНИК KP.RU