2019-06-10T09:46:05+03:00
Происшествия

В Ярославле молодая сотрудница банка потратила 144 тысячи рублей с карты клиентки

Девушка просто воспользовалась доступом к чужому счету и сняла деньги
Роман РЫЖИКОВ
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На что рассчитывала сотрудница - загадкаНа что рассчитывала сотрудница - загадкаФото: Роман РЫЖИКОВ
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Дерзкое преступление совершила 26-летняя сотрудница одного из ярославских банков. Девушка сняла с чужого счета 144 тысячи рублей и потратила их. Правда, незаметно это сделать не получилось, и собственница карты обратилась в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража», расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Молодой ярославне грозит очень серьезное наказание: штраф до пятисот тысяч рублей, пять лет принудительных работ или даже шесть лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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