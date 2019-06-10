2019-06-10T09:26:01+03:00
Происшествия

На трассе в Ярославской области иномарка насмерть сбила пешехода

Мужчина скончался в больнице
Роман РЫЖИКОВ
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Травмы оказались несовместимыми с жизньюТравмы оказались несовместимыми с жизньюФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В воскресенье, 9 июня, на трассе в Ярославской области произошло смертельное ДТП. В Мышкинском районе под колесами иномарки погиб пешеход. Авария произошла около 2:20 на дороге «Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец».

За рулем «Хонды» находился 40-летний мужчина. Он не смог избежать столкновения – пешеход находился на проезжей части. Что он там делал, выясняет полиция. Проводится проверка

Пострадавшего госпитализировали, но от полученных травм он скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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