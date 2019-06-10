Высочайший класс пожароопасности введен в Ярославской области

СЕГОДНЯ 08:25 2019-06-10T08:25:30+03:00

За сутки в регионе произошло 20 техногенных пожаров, горели торфяники, пять раз пришлось выезжать на пал сухой травы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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ГУ МЧС по Ярославской области ввело пятый класс пожароопасности. Спасатели прогнозируют повышенную вероятность возникновения природных пожаров и перехода огня на населенные пункты. Сухая жаркая погода , которая стояла последние несколько дней, опасна сама по себе, а в совокупности с человеческой неосторожностью может стать причиной трагедии.

В минувшее воскресенье в Ростовском районе горели торфяники, с огнем боролись 12 человек. Спасатели пять раз выезжали на пал сухой травы. Всего за сутки произошло 20 техногенных пожаров, четыре из них – в жилом секторе

ИСТОЧНИК KP.RU