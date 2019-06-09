2019-06-09T15:46:01+03:00
Происшествия

Удивительно, что она почти целая: в Ярославле «разули» BMW на питерских номерах

Дорогой внедорожник стоит уже несколько дней без колес
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Фото: Анатолий Потитнев, Жесть Ярославль/vk.comФото: Анатолий Потитнев, Жесть Ярославль/vk.com
Изменить размер текста:

В Ярославле начали «разбирать» BMW X6 на питерских номерах, которая стоит уже несколько дней на Вспольинском поле. У машины уже отсутствуют все четыре колеса. Ярославцы говорят, что это только начало:

- Удивительно что она ещё там, почти целая. – написал Владимир Хохлин под фотографиями в группе «Жесть Ярославль» в Вконтакте.

Пользователи считают, что этой ночью, возможно, машину разукомплектуют еще больше. Другие же говорят, что выложить снимки в сеть – медвежья услуга хозяину дорогого внедорожника.

Тем временем, машину «пробили» по номерам и нашли объявление, которое гласит, что владелец продает ее срочно, в связи с отъездом из страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославле двое мужчин изнасиловали женщину в недостроенном доме
Москитная сетка смертельно опасна! В Переславле полуторагодовалый мальчик выпал из окна
В Ярославле пожилая женщина упала в квартире и пролежала всю ночь на полу
Законность строительства кинотеатра в Депутатском переулке Ярославля проверит прокуратура
В Ярославской области собирают деньги на операцию для 6-летней девочки
Участники акции «Открытые пивоварни» оценили качество продукции «Пивзавода «Ярпиво»
В Ярославской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности
В Ярославской области после бегового марафона умер известный программист
Следственный комитет начал проверку по факту загрязнения Волги мазутом
«Прогрызают даже бетон»: ярославцы пожаловались на полчища крыс на Пятерке
В Ярославской области назвали места, где можно купаться
В Ярославле машина сбила 7-летнего мальчика на самокате
Условка за благородную олениху: под Ярославлем осудили охотника с ножом
Это не сиеста, они не спят: мертвых голубей находят по всему Ярославлю
Седина в бороду, ножницы под ребро: 66-летний ярославец избил своего одноклассника
Не домомучительница: ярославна стала почти лучшим управдомом в России
Ярославская область будет сотрудничать с корейскими компаниями
В Ярославле мужчина упал с многоэтажки, пытаясь спуститься вниз по простыням
В Ярославле 420 семьям в июне отключат газ
В Ярославле арест свадебного платья помог приставам получить долг
В Ярославле стартовала программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
В Рыбинске сразу несколько человек пострадали от рук интернет-мошенников
«Давай займемся»: на ярославских маршрутках нашли непристойную рекламу
В Ярославле обокрали туриста из Европы
В Ярославле из камеры хранения магазина украли сумку с вещами и деньгами
По факту появления мазута в Волге в Ярославской области проведут проверку