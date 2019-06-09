Удивительно, что она почти целая: в Ярославле «разули» BMW на питерских номерах

СЕГОДНЯ 15:46 2019-06-09T15:46:01+03:00

Дорогой внедорожник стоит уже несколько дней без колес

Изменить размер текста: A A

В Ярославле начали «разбирать» BMW X6 на питерских номерах, которая стоит уже несколько дней на Вспольинском поле. У машины уже отсутствуют все четыре колеса. Ярославцы говорят, что это только начало:

- Удивительно что она ещё там, почти целая. – написал Владимир Хохлин под фотографиями в группе «Жесть Ярославль» в Вконтакте.

Пользователи считают, что этой ночью, возможно, машину разукомплектуют еще больше. Другие же говорят, что выложить снимки в сеть – медвежья услуга хозяину дорогого внедорожника.

Тем временем, машину «пробили» по номерам и нашли объявление, которое гласит, что владелец продает ее срочно, в связи с отъездом из страны.

ИСТОЧНИК KP.RU