Удивительно, что она почти целая: в Ярославле «разули» BMW на питерских номерах
В Ярославле начали «разбирать» BMW X6 на питерских номерах, которая стоит уже несколько дней на Вспольинском поле. У машины уже отсутствуют все четыре колеса. Ярославцы говорят, что это только начало:
- Удивительно что она ещё там, почти целая. – написал Владимир Хохлин под фотографиями в группе «Жесть Ярославль» в Вконтакте.
Пользователи считают, что этой ночью, возможно, машину разукомплектуют еще больше. Другие же говорят, что выложить снимки в сеть – медвежья услуга хозяину дорогого внедорожника.
Тем временем, машину «пробили» по номерам и нашли объявление, которое гласит, что владелец продает ее срочно, в связи с отъездом из страны.
ИСТОЧНИК KP.RU