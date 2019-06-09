Москитная сетка смертельно опасна! В Переславле полуторагодовалый мальчик выпал из окна

СЕГОДНЯ 14:42 2019-06-09T14:42:58+03:00

Москитная сетка создает ложное впечатление безопасности, а из пластиковых окон дети выпадают чаще, чем из деревянных Фото: Роман РЫЖИКОВ

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В Ярославской области произошел новый несчастный случай с выпавшим из окна ребенком. Сегодня утром, 9 июня, в Переславле-Залесском в больницу с множественными травмами был доставлен полуторагодовалый малыш. Выяснилось, что мальчик упал с третьего этажа.

Ребенок остался в комнате без присмотра взрослых, смог забраться на подоконник и облокотился на москитную сетку открытого окна. Не рассчитанная на нагрузку сетка не выдержала, мальчик выпал на улицу.

По факту случившегося Следственный комитет проводит доследственную проверку.

Отметим, это далеко не первый случай в Ярославской области в этом году.

Москитная сетка является самой опасной частью окна. Она не рассчитана на нагрузку, но создает ложное впечатление безопасности.Именно она, в совокупности с халатностью родителей, чаще всего становится причиной трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU