2019-06-08T20:41:07+03:00
Происшествия

В Ярославле пожилая женщина упала в квартире и пролежала всю ночь на полу

Чтобы помочь бабушке, вызвали спасателей
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Спасатели помогли пожилой женщине в Ярославле. Фото: ЦГЗ Ярославля.Спасатели помогли пожилой женщине в Ярославле. Фото: ЦГЗ Ярославля.
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Несчастный случай произошел с пожилой женщиной, живущей в Ярославле. В ночь на 7 июня пенсионерка упала на пол и не смогла подняться. Так и провела всю ночь на полу.

Тревогу забила социальный работник, которая пришла навестить подопечную и не смогла к ней попасть. Дверь была заперта изнутри. Вызвали спасателей. На вызволение женщины у специалистов ушло всего несколько минут.

- Спасатели вскрыли дверь, спросили женщину, как она себя чувствует. И узнав, что ничего не болит, переложили ее на диван, доверили заботам социального работника, - рассказали в ЦГЗ Ярославля.

Напомним, также 7 июня спасатели выезжали на вызов отца, который случайно запер в машине грудного ребенка, а также оказывали помощь мужчине, который совершил неудачную попытку по спуску с 7 этажа дома по простыням.

ИСТОЧНИК KP.RU

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