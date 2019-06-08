2019-06-08T20:08:33+03:00
Общество

Законность строительства кинотеатра в Депутатском переулке Ярославля проверит прокуратура

С обращением в правоохранительные органы обратится региональная Общественная палата
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Общественники выступили против строительства кинотеатра в центре Ярославля.Общественники выступили против строительства кинотеатра в центре Ярославля.Фото: Мэрия Ярославля
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Законность строительства кинотеатра в Депутатском переулке Ярославля проверит прокуратура. С обращением в правоохранительные органы выступила региональная Общественная палата. Такое решение было принято 6 июня на заседании комиссии Общественной палаты Ярославской области по вопросам культуры и сохранения историко-культурного наследия.

- Данная территория имеет существенные ограничения и обременения, регламентированные в частности Проектом зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля, который запрещает любое строительство, кроме регенерации, то есть восстановления ценных качеств утраченной исторической среды. Раньше здесь был двор, с выходящими в него фасадами, памятниками федерального значения. Все фасады имели металлические галереи. Если бы этот двор в режиме регенерации был восстановлен, там можно было бы организовать сквер, зону отдыха, открытую площадку для проведения концертов и фестивалей, - отметил федеральный инспектор по вопросам историко-культурного наследия, историк Юрий Аврутов.

Член городской общественной палаты Нариман Дженишаев считает, что власти не учли мнение жителей области, которые трепетно относятся к историческим местам города и вряд ли поддержали бы идею строительства кинотеатра в этой зоне.

Напомним, жители и градозащитники были в шоке от того, что в историческом центре Ярославля начали строить четырехэтажный кинотеатр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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