СЕГОДНЯ 20:08 2019-06-08T20:08:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Законность строительства кинотеатра в Депутатском переулке Ярославля проверит прокуратура. С обращением в правоохранительные органы выступила региональная Общественная палата. Такое решение было принято 6 июня на заседании комиссии Общественной палаты Ярославской области по вопросам культуры и сохранения историко-культурного наследия.

- Данная территория имеет существенные ограничения и обременения, регламентированные в частности Проектом зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля, который запрещает любое строительство, кроме регенерации, то есть восстановления ценных качеств утраченной исторической среды. Раньше здесь был двор, с выходящими в него фасадами, памятниками федерального значения. Все фасады имели металлические галереи. Если бы этот двор в режиме регенерации был восстановлен, там можно было бы организовать сквер, зону отдыха, открытую площадку для проведения концертов и фестивалей, - отметил федеральный инспектор по вопросам историко-культурного наследия, историк Юрий Аврутов.

Член городской общественной палаты Нариман Дженишаев считает, что власти не учли мнение жителей области, которые трепетно относятся к историческим местам города и вряд ли поддержали бы идею строительства кинотеатра в этой зоне.

Напомним, жители и градозащитники были в шоке от того, что в историческом центре Ярославля начали строить четырехэтажный кинотеатр.

ИСТОЧНИК KP.RU