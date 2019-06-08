В Ярославской области собирают деньги на операцию для 6-летней девочки

СЕГОДНЯ 19:49 2019-06-08T19:49:14+03:00

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В Ярославской области собирают деньги на обследование и операцию для 6-летней девочки - Сони Коняевой.

- Наша Доченька родилась 5 ноября 2012 года здоровая и полноценная. Но из-за несвоевременно оказанной медицинской помощи перенесла острое нарушение мозгового кровообращения (инсульт) и чудом осталась жива. Курсы реабилитаций и занятий, малышка развивалась по возрасту и пошла в детский сад. К сожалению, такие травмы не проходят бесследно. На фоне перенесенного ОРВИ начались эпилептические приступы с головными болями. Вот уже четвертый год мы боремся за здоровое будущее нашей Софии, - рассказали родители малышки.

В России девочке предложили сделать операцию на мозге, но последствием может стать парализация тела. Более щадящую хирургию семье предложили во Франции.

- 18 июня 2018 года была проведена первая операция по удалению очага в левой лобной доле. Операция прошла успешно, приступы прошли. Мы верили и надеялись, что все плохое осталось позади, строили планы на будущее, радовались новым успехам нашей Софиечки... Как вдруг судьба приготовила для нас новые испытания... Коварная болезнь не хочет отступать... приступы возвращаются и с новой силой мучают нашу малышку. Французские специалисты с самого начала рассматривали лечение в 2 этапа. Но результат первой операции был настолько успешен, что, казалось бы, можно забыть про все как про страшный сон... Но наша радость была недолгой... Последнее наше обследование в апреле 2019 и встреча с лечащим врачом подтвердили необходимость проведения второго этапа лечения. Софии нужна вторая операция-резекция очага в затылочной области! Операция, без которой весь пройденный ранее огромный путь будет казаться бессмысленным, - говорят родные девочки.

Все, кто может и хочет помочь Софии, могут узнать, как это сделать, в группе в «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU