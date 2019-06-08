Участники акции «Открытые пивоварни» оценили качество продукции «Пивзавода «Ярпиво»

СЕГОДНЯ 18:55 2019-06-08T18:55:33+03:00

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8 июня в России отпраздновали День пивовара. Восемь заводов компании «Балтика» от Петербурга до Хабаровска пригласили всех желающих «За кулисы пивоварения» (18+), чтобы рассказать о производстве популярного во всем мире напитка. Событие состоялось в рамках VIII Всероссийской акции «Открытые пивоварни».

Акция «Открытые пивоварни» ежегодно проводится под эгидой «Союза российских пивоваров» для желающих узнать больше об искусстве пивоварения. Мероприятие приурочено ко Дню пивовара — главному отраслевому празднику, который отмечают с 2003 года. Цель события: показать, что пиво в России — это 100% натуральный продукт, он производится на современном оборудовании из сырья высокого качества.

Для посетителей заводов компании «Балтика» по всей стране организаторы подготовили особую программу, предложив примерить на себя роль режиссеров-пивоваров и отправиться по лабиринту производственных помещений «За кулисы пивоварения» (18+).

Гости смогли познакомиться с особенностями подбора и подготовки ингредиентов под разные стили пива. Узнали, как вода последовательно проходит очистку на трёх фильтрах: угольном, ионообменном и песочном, и подготавливается в течение трёх часов, чтобы быть одинаковой на всех производственных площадках от Петербурга до Хабаровска; что для производства портера «Балтика 6» используется микс из светлого, карамельного и жженого ячменного солода; а знаменитый жатецкий хмель выращивают на красных насыщенных железом почвах севера Чехии уже 800 лет. Гости с интересом слушали рассказ, как в 1883 году датский ученый и работник Carlsberg Эмиль Хансен смог вывести чистую культуру дрожжей, которая стала основой современного пивоварения. Сегодня почти в каждом светлом лагере на планете есть частичка Carlsberg.

Правильно отвечая на вопросы и набирая баллы по маршруту, участники «Открытых пивоварен» убедились, что пивоварение — это тоже искусство, а в знаменитые сорта добавляют необычные, на первый взгляд, ингредиенты. Например, Kronenbourg 1664 Blanc отличают бодрящие цитрусовые ноты и запоминающийся фруктовый аромат благодаря цедре апельсина и кориандра в составе.

Фото: "Балтика".

Познакомившись со всеми этапами приготовления одного из самых популярных напитков в мире и узнав об истории пива, на каждом заводе гости отправлялись в дегустационный зал, где смогли попробовать различные сорта компании «Балтика». Полученные в ходе экскурсии знания посетители закрепили во время викторины BEER Quiz, а самые эрудированные и удачливые ушли с пивоварен с подарками.

- Я в первый раз была на пивзаводе и осталась под большим впечатлением от его масштабов, современного оборудования, скорости производства и чистоты цехов. Приятно было отметить, что каждый этап производства тщательно контролируется, специалисты следят за тем, чтобы напиток изготавливался в строгом соответствии со стандартами. И, конечно, порадовали конкурсы, которые позволили в интерактивной форме закрепить полученные знания, - отметила Марина Иванова, посетитель «Пивзавода «Ярпиво».

Те, кто не смог посетить балтийские пивоварни в день акции, всегда могут записаться на одну из регулярных экскурсий на сайте или по телефону горячей линии 8-800-333-33-03 (звонок по России бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU