2019-06-08T16:05:55+03:00
Общество

В Ярославской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности

Причиной стала аномальная жара и высокая пожароопасность
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности.В Ярославской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Ярославской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Об этом сообщил Гидрометцентр России. Причиной стала аномальная жара и высокая пожароопасность. Пока оранжевый уровень объявлен на 30 ближайших часов.

Напомним, в регионе с 7 по 11 июня ожидается температура на 7-8 градусов выше климатической нормы. Синоптики говорят, что такая погода более свойственна для июля.

Самыми жаркими станут суббота и воскресенье, 8 и 9 июня. В эти дни температура воздуха поднимется до 32 градусов.

Специалисты дали советы, как легче перенести такую жару.

ИСТОЧНИК KP.RU

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