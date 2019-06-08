В Ярославской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности
Причиной стала аномальная жара и высокая пожароопасность
В Ярославской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Ярославской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Об этом сообщил Гидрометцентр России. Причиной стала аномальная жара и высокая пожароопасность. Пока оранжевый уровень объявлен на 30 ближайших часов.
Напомним, в регионе с 7 по 11 июня ожидается температура на 7-8 градусов выше климатической нормы. Синоптики говорят, что такая погода более свойственна для июля.
Самыми жаркими станут суббота и воскресенье, 8 и 9 июня. В эти дни температура воздуха поднимется до 32 градусов.
Специалисты дали советы, как легче перенести такую жару.
ИСТОЧНИК KP.RU