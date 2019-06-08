В Ярославской области после бегового марафона умер известный программист

СЕГОДНЯ 15:04 2019-06-08T15:08:24+03:00

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В Ярославской области после бегового марафона умер участник - Сергей Читалов. Само спортивное мероприятие под названием «Александровские версты» прошло в Переславле-Залесском еще 2 июня. Как рассказали знакомые мужчины, во время забега ему стало плохо. Сергей упал, не добежав до финиша всего километр. Его увезли в больницу. Медики констатировали инсульт. Мужчина несколько дней находился в реанимации, но спасти его не удалось. 7 июня его сердце остановилось.

Сергея Читалова хорошо знали многие ярославцы. Он работал в сфере программирования. Сейчас многие горожане скорбят о тяжелой утрате. Прощание с ним состоится в воскресенье, 9 июня, в 12.30 в Троицкой церкви.

Приносим соболезнования родным и близким Сергея Сергеевича.

ИСТОЧНИК KP.RU