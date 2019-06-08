Следственный комитет начал проверку по факту загрязнения Волги мазутом
Следственный комитет Ярославской области начал проверку по факту сообщений о загрязнении Волги мазутом. О том, что в Некрасовском районе в воде растеклось черное пятно, сообщили пользователи соцсетей.
- В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - отметили в СУ СКР по Ярославской области.
Напомним, также на сообщение о загрязнении Волги отреагировали и в правительстве региона. Департамент охраны окружающей среды и природопользования направил материалы в региональные управления Росприроднадзора и природоохранную прокуратуру.
ИСТОЧНИК KP.RU