Следственный комитет начал проверку по факту загрязнения Волги мазутом

СЕГОДНЯ 14:29 2019-06-08T17:54:26+03:00

Мазут в Волге. Фото: Екатерина Катышева в группе "Жесть Ярославль" в "Вконтакте".

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Следственный комитет Ярославской области начал проверку по факту сообщений о загрязнении Волги мазутом. О том, что в Некрасовском районе в воде растеклось черное пятно, сообщили пользователи соцсетей.

- В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - отметили в СУ СКР по Ярославской области.

Напомним, также на сообщение о загрязнении Волги отреагировали и в правительстве региона. Департамент охраны окружающей среды и природопользования направил материалы в региональные управления Росприроднадзора и природоохранную прокуратуру.

ИСТОЧНИК KP.RU