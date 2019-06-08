2019-06-08T12:39:30+03:00
Общество

«Прогрызают даже бетон»: ярославцы пожаловались на полчища крыс на Пятерке

При этом люди говорят, что управляющая компания не реагирует на обращения
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Крысы роют ходы даже в бетоне. Фото: Анна агапова в группе "Жесть Ярославль" в "ВКонтакте".Крысы роют ходы даже в бетоне. Фото: Анна агапова в группе "Жесть Ярославль" в "ВКонтакте".
Изменить размер текста:

Ярославцы жалуются на полчища крыс на Пятерке.

- Крысы атакуют квартиры жильцов на улице Розы Люксембург, д.17, кор.2. Прогрызают стены и попадают в квартиры. С 28 мая заявка в УК Ленинского района. Результатов нет, - написали люди в группе «Жесть Ярославль» в «ВКонтакте».

В комментариях жители города возмущаются ситуацией:

- Крысы - разносчики опасных для человека болезней. И СЭС или еще какие службы обязаны незамедлительно отреагировать на эти сообщения!

Страдающим от бездействия управдома людям посоветовали обратиться в прокуратуру и Роспотребнадзор.

Добавим, также на управляющую компанию можно жаловаться в муниципальную жилищную инспекцию по тел.: (4852) 40-99-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославской области назвали места, где можно купаться
В Ярославле машина сбила 7-летнего мальчика на самокате
Условка за благородную олениху: под Ярославлем осудили охотника с ножом
Это не сиеста, они не спят: мертвых голубей находят по всему Ярославлю
Седина в бороду, ножницы под ребро: 66-летний ярославец избил своего одноклассника
Не домомучительница: ярославна стала почти лучшим управдомом в России
Ярославская область будет сотрудничать с корейскими компаниями
В Ярославле мужчина упал с многоэтажки, пытаясь спуститься вниз по простыням
В Ярославле 420 семьям в июне отключат газ
В Ярославле арест свадебного платья помог приставам получить долг
В Ярославле стартовала программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
В Рыбинске сразу несколько человек пострадали от рук интернет-мошенников
«Давай займемся»: на ярославских маршрутках нашли непристойную рекламу
В Ярославле обокрали туриста из Европы
В Ярославле из камеры хранения магазина украли сумку с вещами и деньгами
По факту появления мазута в Волге в Ярославской области проведут проверку