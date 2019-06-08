«Прогрызают даже бетон»: ярославцы пожаловались на полчища крыс на Пятерке
Ярославцы жалуются на полчища крыс на Пятерке.
- Крысы атакуют квартиры жильцов на улице Розы Люксембург, д.17, кор.2. Прогрызают стены и попадают в квартиры. С 28 мая заявка в УК Ленинского района. Результатов нет, - написали люди в группе «Жесть Ярославль» в «ВКонтакте».
В комментариях жители города возмущаются ситуацией:
- Крысы - разносчики опасных для человека болезней. И СЭС или еще какие службы обязаны незамедлительно отреагировать на эти сообщения!
Страдающим от бездействия управдома людям посоветовали обратиться в прокуратуру и Роспотребнадзор.
Добавим, также на управляющую компанию можно жаловаться в муниципальную жилищную инспекцию по тел.: (4852) 40-99-00
ИСТОЧНИК KP.RU