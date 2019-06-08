2019-06-08T11:47:11+03:00
Общество

В Ярославской области назвали места, где можно купаться

Почти три десятка пляжей прошли проверку МЧС
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославской области назвали пляжи, где можно купаться.В Ярославской области назвали пляжи, где можно купаться.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В МЧС по Ярославской области озвучили список мест в регионе, где можно купаться.

- На сегодняшний день техническое освидетельствование прошли 26 пляжей и мест массового отдыха. Водолазы здесь обследовали дно, очистили его от посторонних предметов, поставили буи. Также на всех пляжах устанавливают спасательные посты, оборудованные всем необходимым для спасения людей на воде и оказания первой медицинской помощи пострадавшим, - рассказали в ведомстве. В список вошли следующие места: - Ярославль: Тверицкий пляж, Центральный пляж, пляж в Норском.

- Рыбинск: поселок Переборы, Рыбинское водохранилище; район автомобильного моста, городской пляж (левый берег 250 м вниз по течению).

- Переславль, ДООЦ «Орленок» местечко «Кухмарь», ДООКЦ «Компьютерный лагерь», ДООЛ «Орленок», База №2, м. Симак, Плещеево озеро.

- Борисоглебский район, д. Селище, ДООЦ «Борок», река Устье; п. Борисоглебский, ДООЦ «Орленок», река Устье.

- Брейтово, район часовни, река Сить.

- Гаврилов Ям: река Которосль.

- Даниловский район: д. Ерденево, МБОУ ДООП ДОЦ «Соть», река Соть; п. Горушко, искусственный водоем; Данилов - Заводской водоем.

- Любимский район: сельское поселение Воскресенское, река Уча; Любим, ул. Трефолева д.10, река Обнора

- Некоузский район: Веретейское сельское поселение, п. Борок, с левой стороны судоходного канала.

- Первомайский район: с. Кукобой, р. Ухтома; д. Соколово, река Соть.

- Пошехонье: база отдыха «Удалой Двор», река Согожа.- Ростовский район: п. Семибратово, река Устье слева от автомобильного моста.

- Рыбинский район: Погореловское сельское поселение, дачный клуб «Коприно», «Коприно Плаза Отель», Рыбинское водохранилище; Глебовское сельское поселение, д. Ясенево, река Волга

- Углич, городской пляж, район порта, река Волга.

- Ярославский район: д. Прусово, Прусовские карьеры; пос. Красные Ткачи, река Которосль; п. Михайловское, река Волга.

Напомним, в Ярославле купание на двух пляжах запретили из-за состояния воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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