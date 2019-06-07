Условка за благородную олениху: под Ярославлем осудили охотника с ножом

СЕГОДНЯ 21:24 2019-06-07T21:25:26+03:00

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В Ростовском районе наказали 33-летнего охотника из поселка Поречье-Рыбное. Да, охотника, а не рыболова. Мужчина зарезал не то животное, которое можно было безнаказанно убивать. Так сказать, перешел дорогу природнадзору.

- В суде установлено, что в начале октября 2018 года житель Ростовского района не имея соответствующей лицензии на добычу оленя, при помощи находящегося при себе ножа умертвил самку благородного оленя у с. Скнятиново Ростовского района Ярославской области, - рассказали в ярославской прокуратуре.

Ущерб от неблагородного убийства оценили в 350 тысяч рублей. Эти деньги охотник должен заплатить Департаменту охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области. А судья еще назначил мужчине полтора года тюрьмы. К счастью для него, условно. И за его поведением будет следить специальная инспекция.

Напомним, в Ярославле за сутки сбили двух лосей.

ИСТОЧНИК KP.RU