Условка за благородную олениху: под Ярославлем осудили охотника с ножом
В Ростовском районе наказали 33-летнего охотника из поселка Поречье-Рыбное. Да, охотника, а не рыболова. Мужчина зарезал не то животное, которое можно было безнаказанно убивать. Так сказать, перешел дорогу природнадзору.
- В суде установлено, что в начале октября 2018 года житель Ростовского района не имея соответствующей лицензии на добычу оленя, при помощи находящегося при себе ножа умертвил самку благородного оленя у с. Скнятиново Ростовского района Ярославской области, - рассказали в ярославской прокуратуре.
Ущерб от неблагородного убийства оценили в 350 тысяч рублей. Эти деньги охотник должен заплатить Департаменту охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области. А судья еще назначил мужчине полтора года тюрьмы. К счастью для него, условно. И за его поведением будет следить специальная инспекция.
Напомним, в Ярославле за сутки сбили двух лосей.
ИСТОЧНИК KP.RU