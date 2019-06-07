Это не сиеста, они не спят: мертвых голубей находят по всему Ярославлю
Ярославцы обнаружили у себя в городе неприятную закономерность. В разных районах, на улицах и крышах зданий, валяются голуби. Уже не живые птицы испугали горожан.
Сочувствующие разделились на два лагеря. Одни уверены, что птиц сгубила жара. Сердечки на пекле прихватило, а полиса-то нет, вот и подохли на улицах, шутят они. Но им возражают люди, которые уверены, что голуби - птицы неглупые. Было бы им жарко - улетели бы к Волге или фонтанам. А значит, птиц травят. "Гулькхантеры" вышли на охоту. И некоторые комментаторы их даже поддерживают. Все-таки голуби переносят не самые приятные болезни. Но мертвые птицы - совсем не безопасные птицы. В такую жару бактерии размножаются быстрее, это все воняет, а другие животные, которые могут вкусить голубятину, продолжат их тлетворное дело.
В Ярославле нашли кучу трупиков голубей.Видео: Подслушано в Ярославле! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU