Это не сиеста, они не спят: мертвых голубей находят по всему Ярославлю

СЕГОДНЯ 20:48 2019-06-07T20:48:37+03:00

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Ярославцы обнаружили у себя в городе неприятную закономерность. В разных районах, на улицах и крышах зданий, валяются голуби. Уже не живые птицы испугали горожан.

Сочувствующие разделились на два лагеря. Одни уверены, что птиц сгубила жара. Сердечки на пекле прихватило, а полиса-то нет, вот и подохли на улицах, шутят они. Но им возражают люди, которые уверены, что голуби - птицы неглупые. Было бы им жарко - улетели бы к Волге или фонтанам. А значит, птиц травят. "Гулькхантеры" вышли на охоту. И некоторые комментаторы их даже поддерживают. Все-таки голуби переносят не самые приятные болезни. Но мертвые птицы - совсем не безопасные птицы. В такую жару бактерии размножаются быстрее, это все воняет, а другие животные, которые могут вкусить голубятину, продолжат их тлетворное дело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/713617" frameborder="0"></iframe> В Ярославле нашли кучу трупиков голубей.Видео: Подслушано в Ярославле! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU