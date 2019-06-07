2019-06-07T20:08:39+03:00
Происшествия

Седина в бороду, ножницы под ребро: 66-летний ярославец избил своего одноклассника

Мужчину отправили в строгач на шесть лет
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Суд не смилостивился над пьяницейСуд не смилостивился над пьяницейФото: Алексей БУЛАТОВ
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К сожалению, преступники не уходят на пенсию. И даже после 60 вполне могут загреметь в тюрьму. Так случилось и с одним чересчур агрессивным ярославцем. Почти год назад он встретил своего одноклассника в обеденный перерыв. Они явно давно не виделись.

- Отмечая встречу, они употребляли спиртное в кафе, а затем по месту жительства потерпевшего, - рассказали в ярославской прокуратуре.

Разгоряченные спиртным мужчины поссорились. А после слов в дело пошло то, что попалось под руку - ножницы. Этими ножницами гость избил хозяина дома и сбежал с места преступления. Полицейских, которые стали расследовать дело, мужчина пытался запутать, отнекивался, говорил, что это не он. Но доказательства его сдали. Тут-то и выяснилось, что мужчина уже не в первый раз так косячит. На нем уже висит судимость за избиение человека. И теперь за несдержанность он отсидит шесть с половиной лет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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