Не домомучительница: ярославна стала почти лучшим управдомом в России
Девушка провела собрание жильцов и объяснила им законы
Девушка достойно представила Ярославскую областьФото: Правительство Ярославской области
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Ярославская студентка заработала серебро на Всероссийском конкурсе "WorldSkills". Полина Лагерева превосходно показала себя в роли управдома - Молодым профессионалам необходимо было полностью подготовить общее собрание собственников — оформить все документы, провести собрание, составить итоговые протоколы и уведомления в органы Госжилнадзора, - рассказали в ярославском правительстве. Также в финале конкурса ярославне нужно было обследовать дом. С чем она тоже, очевидно, справилась. Полина стала первооткрывателем в своей номинации, так как по ней соревнования прошли в первый раз. Что ж, тем дороже победа.
ИСТОЧНИК KP.RU