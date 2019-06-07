Не домомучительница: ярославна стала почти лучшим управдомом в России

СЕГОДНЯ 18:25 2019-06-07T18:26:13+03:00

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Ярославская студентка заработала серебро на Всероссийском конкурсе "WorldSkills". Полина Лагерева превосходно показала себя в роли управдома - Молодым профессионалам необходимо было полностью подготовить общее собрание собственников — оформить все документы, провести собрание, составить итоговые протоколы и уведомления в органы Госжилнадзора, - рассказали в ярославском правительстве. Также в финале конкурса ярославне нужно было обследовать дом. С чем она тоже, очевидно, справилась. Полина стала первооткрывателем в своей номинации, так как по ней соревнования прошли в первый раз. Что ж, тем дороже победа.

ИСТОЧНИК KP.RU