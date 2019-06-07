СЕГОДНЯ 18:07 2019-06-07T18:07:21+03:00

Соглашение об этом было подписано на Петербургском экономическом форуме

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Ярославская область будет сотрудничать с корейскими компаниями. Соглашение о развитии экономических отношений между регионом и иностранной стороной на Петербургском международном экономическом форуме подписали руководитель Корпорации развития региона Евгений Васильев и генеральный директор агентства «Котра» Ким Джон Кен.

В частности, речь идет о взаимодействии в рамках программы «Technical Cooperation Program» по развитию технологического сотрудничества между корейскими и российскими компаниями в области поставки оборудования, материалов и запчастей, импорта технологий, проведения совместных исследований, создания совместных предприятий.

Агентство «Котра» по заявке предприятий Ярославской области будет подбирать подходящих партнеров из числа корейских компаний и организовывать встречи в обеих странах.

Примером взаимовыгодного партнерства в рамках программы «Technical Cooperation Program» является сотрудничество компании «Русская механика» и корейской компании «Korea R&D», которые в апреле 2019 года подписали меморандум о взаимодействии в сфере производства двигателей для снегоходов и квадроциклов.

ИСТОЧНИК KP.RU