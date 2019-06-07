В Ярославле 420 семьям в июне отключат газ

СЕГОДНЯ 17:15 2019-06-07T17:15:31+03:00

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В Ярославле 420 абонентам отключат газ в июне. Об этом сообщила компания «Газпром межрегионгаз Ярославль».

- По оперативным данным, просроченная задолженность физических лиц в городе достигла 66,8 млн рублей. В связи с ростом задолженности начинаем масштабную кампанию по приостановке газоснабжения должникам, - сообщили в компании.

По данным поставщика газа, наибольшая простроченная задолженность накопилась у жителей Фрунзенского района - 12 млн рублей. На втором месте по задолженности Дзержинский район – с 11 млн рублей, на третьем – Заволжский с 8 млн рублей.

Должникам пришлют уведомления об остановке подачи газа за 20 дней до самого момента применения данной меры. В этот срок жители могут погасить долг и избежать неприятных последствий.

ИСТОЧНИК KP.RU