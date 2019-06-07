В Ярославле арест свадебного платья помог приставам получить долг

СЕГОДНЯ 16:44 2019-06-07T16:44:22+03:00

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Судебные приставы Заволжского района должны были взыскать с предпринимателя задолженность по налогам. В ходе проверки они узнали, что мужчина имеет свадебный салон. Представители власти приехали на место и арестовали белое платье, которое продавалось. Когда они собирались уже описать имущество, в салоне неожиданно появился и сам хозяин. Он принес деньги, чтобы все оплатить.

– Почувствовав неотвратимость наказания, должник в спешном порядке погасил всю сумму налоговой задолженности – порядка 17 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU