2019-06-07T16:25:19+03:00
Общество

В Ярославле стартовала программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

За 2019 год планируется отремонтировать девять дорожных участков
Полина ЗАЙЦЕВА
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Окончание ремонтных работ запланировано на 2020 год.Окончание ремонтных работ запланировано на 2020 год.Фото: Мэрия Ярославля
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В Ярославле стартовала программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За 2019 год планируется отремонтировать девять дорожных участков, общая протяженность которых составляет 15 километров.

- Ремонт запланирован на участках улиц Республиканская, Угличская, Гагарина, а также на Расноперевальском переулке и проспекте Дзержинского, - рассказали в пресс-службе мэрии Ярославля. – Кроме того, в рамках нового строительства будут обустроены улицы Панина, Красноборская и Лескова.

Капитальный ремонт планируется провести на участке Тутаевского шоссе от улицы Елены Колесовой до улицы Большая Норская. В администрации города уточнили, что контракт с подрядчиком заключен на два года, а окончание работ запланировано на 2020 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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