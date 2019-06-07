В Рыбинске сразу несколько человек пострадали от рук интернет-мошенников

СЕГОДНЯ 15:51 2019-06-07T15:51:28+03:00

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В полицию Рыбинска обратились несколько жертв интернет-мошенников. Одна из потерпевших рассказала, что ее муж разместил объявление о продаже генератора на одном из сайтов. Позже с ней связался потенциальный покупатель. Он обманом выяснил не только номер карты, но и специальные пароли от нее. В результате женщина лишилась 13 тысяч рублей.

- Другая потерпевшая нашла в интернете объявление о продаже электросамокатов. Она созвонилась с продавцом, он дал ей подробную информацию о товаре, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Женщина на указанный номер карты перевела денежные средства, после чего объявление с сайта было удалено, а номер продавца заблокирован.

Потерпевшая лишилась 22 тысяч рублей. По факту преступлений проводится проверка, возбуждены уголовные дела. Полиция напоминает: пострадать от действий мошенников можно как приобретая товар, так и выступая в качестве продавца. Сайты бесплатных объявлений часто используются мошенниками в своих корыстных целях.

ИСТОЧНИК KP.RU