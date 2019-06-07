2019-06-07T15:45:18+03:00
Общество

«Давай займемся»: на ярославских маршрутках нашли непристойную рекламу

УФАС завело дело о нарушении законодательства
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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На ярославских маршрутках нашли непристойную рекламу.На ярославских маршрутках нашли непристойную рекламу.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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На ярославских маршрутках нашли непристойную рекламу. Комплекс, занимающийся ремонтом габаритного транспорта, зазывал клиентов надписями вроде «Давай займемся диагностикой твоего грузовика», «Хочу тебя увидеть в нашем автокомплексе», «Большие скидки для постоянных клиентов». Только первые части фраз были написаны очень крупно, а, чтобы рассмотреть вторые, требовалось время. К тому же рядом с фразами нарисована девушка и расстегнутая молния.

Вопрос об этичности размещения такой рекламы рассмотрели на экспертном совете в ярославском УФАС.

- Большинство экспертов посчитали рекламу непристойной, увидев в ней провокацию и оскорбление человеческого достоинства. Самое главное, что это на транспорте и это видят дети, что для них может быть очень вредно - сообщили в ведомстве.

В итоге по факту размещения объявления завели дело за нарушение закона «О рекламе». Сейчас оно находится на рассмотрении. Между тем, минимум с одной маршрутки рекламу уже убрали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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