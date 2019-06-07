СЕГОДНЯ 14:05 2019-06-07T14:05:38+03:00

В Ярославле у туриста из Европы украли дорогой телефон. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Ярославле обокрали туриста из Европы. 33-летний мужчина приехал посмотреть достопримечательности Золотого кольца, остановился в хостеле. И в один из дней обнаружил, что у него пропал сотовый телефон стоимость 500 евро.

- Сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в краже – 26-летний молодой человек, гражданин России, который тоже останавливался в этом же хостеле. В отделе полиции им даны признательные показания. Похищенное изъято и возвращено, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

На преступника завели уголовное дело. По закону, за кражу ему грозит наказание – до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Ярославле у женщины украли сумку с вещами стоимостью почти 70 тысяч рублей прямо из ячейки хранения в магазине.

ИСТОЧНИК KP.RU