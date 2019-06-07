2019-06-07T13:49:34+03:00
Происшествия

В Ярославле из камеры хранения магазина украли сумку с вещами и деньгами

Ущерб составил почти 70 тысяч
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле из камеры хранения магазина украли сумку с вещами и деньгами. Происшествие случилось в торговом центре на улице Свободы. Сумма ущерба составила около 69 тыс. рублей. Полиции удалось найти вора. Им оказался 49-летний сотрудник этого же магазина.

- Мужчина пояснил, что обнаружил оставленную сумку, когда магазин закрылся. Открыв шкаф он ее вынул, забрал деньги, а вещи выбросил, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Известно, что преступник уже был судим. Сейчас на него завели уголовное дело по статье «Кража», ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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