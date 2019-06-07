На ПМЭФ-2019 губернатор Ярославской области и президент компании «Балтика» обсудили перспективы развития и повышение прозрачности пивоваренного рынка

СЕГОДНЯ 11:41 2019-06-07T11:41:48+03:00

Изменить размер текста: A A

6 июня на Петербургском международном экономическом форуме – 2019 глава Ярославской области Дмитрий Миронов и новый президент компании «Балтика», исполнительный вице-президент Carlsberg Group по региону Восточная Европа Ларс Леманн обсудили перспективы развития и повышение прозрачности пивоваренного рынка.

- Ярославский завод компании «Балтика» является одним из крупнейших налогоплательщиков региона, вносит существенный вклад в его экономику, создает рабочие места, открывает новые направления, модернизируя производство. За прошлый год в бюджет региона было перечислено налогов на сумму около 7 миллиардов рублей. Правительство области целенаправленно работает над улучшением инвестиционного климата, и сегодня состоялся важный конструктивный диалог, - отметил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

В ходе диалога стороны затронули проблему нелегального оборота пивоваренной продукции и маркировку. Ларс Леманн обозначил риски для пивоваренной отрасли, которые влекут законопроекты, обсуждаемые в настоящее время в федеральных органах власти и которые способны оказать негативное воздействие. Среди них – маркировка пивоваренной продукции: радикальная и дорогостоящая мера, не способная решить заявленную авторами инициативы проблему нелегального оборота пива, общая доля которого, по данным Высшей школы экономики (ВШЭ), не превышает 7-8%. В силу сложности технологического процесса производства пива, на рынке отсутствует опасный для здоровья контрафакт, а действующие нормы оформления этикетки гарантируют донесение до потребителя полной информации о составе и происхождении продукции. Стороны сошлись во мнении о важности взвешенного подхода к регулированию рынка в части обеспечения прослеживаемости пивоваренной продукции как мере по пресечению формирования и роста нелегального оборота на рынке пива.

- Мы поддерживаем усилия властей по обеспечению прослеживаемости пивоваренной продукции, однако, важно, чтобы при этом меры регулирования не были чрезмерными для легального бизнеса и способствовали профилактике нелегального оборота - подчеркнул президент компании «Балтика», исполнительный вице-президент Carlsberg Group по региону Восточная Европа, Ларс Леманн. – Наш опыт показывает, что бизнес и власть хотят и могут эффективно взаимодействовать. Хочу поблагодарить правительство Ярославской области за поддержку отрасли на протяжении ряда лет. В сегодняшних непростых экономических условиях только полное открытое партнерство и умение вырабатывать взвешенные решения, которые устраивают и бизнес, и государство, способны поддерживать стабильную работу филиала «Пивзавод «Ярпиво», сохранять коллектив и объем акцизных отчислений в бюджет региона.

Ларс Леманн также поблагодарил губернатора за участие в запуске линии безалкогольного производства на пивзаводе «Ярпиво» в апреле этого года и пригласил его на официальное торжество в честь 45-летия предприятия, которое состоится в начале декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU