Существовала иерархия и строгое распределение ролей: в Ярославской области накрыли крупную наркосеть

СЕГОДНЯ 11:17 2019-06-07T11:17:27+03:00

В Ярославской области банда наркодилеров предстанет перед судом. Фото: УМВД по Ярославской области.

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В Ярославской области полиция вскрыла крупную наркосеть. Банда, состоящая из 15 человек, продавала через интернет-магазины синтетические наркотики. Участниками преступного сообщества были 11 мужчин и 4 женщины. Своей незаконной деятельностью банда занималась с августа 2016 года по август 2018 года, пока их не задержали.

- Преступники были задержаны сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД. У подозреваемых были изъяты различные по объему партии синтетических наркотиков общей массой около 2,3 кг. Возбуждению уголовного дела предшествовало проведение порядка ста криминалистических экспертиз, в том числе, химических, компьютерных, технических, психиатрических, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В полиции сообщили, что в наркосети существовала иерархия и строгое распределение ролей. Одни участники банды получали крупные партии наркотиков, «оптовики-фасовщики» готовили запрещенные вещества для продажи, непосредственным сбытом занимались «закладчики». Также сообщество входили члены, которые привлекали «кадры», кураторы, курьеры и другие. Сообщество состояло из двух обособленных структурных подразделений. Причем нижестоящие участники в иерархии в каждом из них не знали вышестоящих. Это обеспечивало хорошую конспирацию.

- Участники вели обезличенные учетные записи в сети «Интернет» с установленными программами персональной связи для защищенных переговоров, обмена сообщениями и фотографиями, - добавили правоохранители.

Банда действовала не только на территории Ярославской, но и Вологодской области. Им приписывается 53 преступления.

Сейчас расследование дела завершено. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу. Преступникам грозят реальные сроки, вплоть до пожизненных, и крупные штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU