В Ярославле строят хирургический корпус онкобольницы

СЕГОДНЯ 20:16 2019-06-06T20:16:10+03:00

Новый корпус будет площадью более 20 тысяч квадратных метров Фото: Правительство Ярославской области

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В Ярославле заключили контракт на строительство хирургического корпуса онкологической больницы. Он будет возведен около корпуса № 1.

Средства на проект выделили из федерального бюджета в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения». На 2019 год это 422 миллиона: 300 из них – федеральные, остальные – областные.

В рамках первого этапа, который завершился в 2018 году, подготовили площадку и вынесли из зоны строительства сети инженерно-технического обеспечения.

Новый корпус будет площадью более 20 тысяч квадратных метров, В нем планируется 9 наземных этажей и один подземный, 12 операционных и несколько отделений. Одновременно в корпусе смогут пребывать 266 пациентов.

Кроме основного здания запланировано строительство кислородной станции, дизель-генераторной электростанции, стоянки, предусмотренной для маломобильной категории населения.

Пациенты смогут получить помощь круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU