2019-06-06T18:29:45+03:00
Происшествия

22-летняя пять раз судимая жительница Ярославля пол года воровала одежду в магазинах, чтобы продать на рынке

У девушки двое несовершеннолетних детей
Екатерина РЯБЦЕВА
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Из мест лишения свободы девушка освободилась в сентябре 2018 годаИз мест лишения свободы девушка освободилась в сентябре 2018 годаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С января по апрель 2019 года 22-летняя ярославна воровала одежду в торговых центров. Девушка бессовестно вынесла из магазинов три джемпера, платье, джинсы, спортивную ветровку, пять детских футболок, детские спортивные брюки, косметику для лица, уходовые средства для волос и пять спортивных курток для детей. Все это подозреваемая продала на рынке.

– Общая стоимость похищенного имущества составила более 18 000 рублей, – сообщили в прокуратуре.

Также девушка пыталась украсть четыре флакона духов стоимостью более 6 тысяч рублей, однако ее задержали сотрудники магазина.

Она нигде не работает, живет с двумя несовершеннолетними детьми. Ярославну уже 5 раз судили за похожие преступления. Из мест лишения свободы она освободилась в сентябре 2018 года.

Девушка признала вину в полном объеме, но это не спасет ее от наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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