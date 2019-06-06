22-летняя пять раз судимая жительница Ярославля пол года воровала одежду в магазинах, чтобы продать на рынке
С января по апрель 2019 года 22-летняя ярославна воровала одежду в торговых центров. Девушка бессовестно вынесла из магазинов три джемпера, платье, джинсы, спортивную ветровку, пять детских футболок, детские спортивные брюки, косметику для лица, уходовые средства для волос и пять спортивных курток для детей. Все это подозреваемая продала на рынке.
– Общая стоимость похищенного имущества составила более 18 000 рублей, – сообщили в прокуратуре.
Также девушка пыталась украсть четыре флакона духов стоимостью более 6 тысяч рублей, однако ее задержали сотрудники магазина.
Она нигде не работает, живет с двумя несовершеннолетними детьми. Ярославну уже 5 раз судили за похожие преступления. Из мест лишения свободы она освободилась в сентябре 2018 года.
Девушка признала вину в полном объеме, но это не спасет ее от наказания.
ИСТОЧНИК KP.RU