Чиновники призвали ярославцев самим вырубать борщевик
Мэрия Ярославля 6 июня отчиталась о работе по борьбе с борщевиком. По данным властей, уничтожение растения идет во всех районах города.
- 5 июня сотрудники предприятия «Спецавтохозяйство» провели механический покос борщевика в поселке Резинотехника в Заволжском районе. Ядовитые сорняки уничтожают в защитной спецодежде с помощью трактора и бензиновых мотокос, - говорится на сайте городской администрации.
Уничтожать поросль надо до того, как она даст семена. Процесс уничтожения борщевика по данным мэрии идет все лето – не реже раза в месяц.
- Хотелось бы обратиться ко всем собственникам индивидуальных жилых домов. Мы видим, что даже у них вдоль заборов растет борщевик. И жители ничего с ним не делают, не обращают внимания. Поэтому просим любыми способами вырубать его, - обратился к горожанам глава администрации Заволжского района Андрей Мамонтов.
А вот специалисты призывают людей быть очень осторожными в схватке с этим опасным растением.
ИСТОЧНИК KP.RU