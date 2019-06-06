2019-06-06T17:59:21+03:00
Общество

Чиновники призвали ярославцев самим вырубать борщевик

Речь идет о территориях частных домов
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
В Ярославле идет борьба с борщевиком.В Ярославле идет борьба с борщевиком.Фото: Мэрия Ярославля
Изменить размер текста:

Мэрия Ярославля 6 июня отчиталась о работе по борьбе с борщевиком. По данным властей, уничтожение растения идет во всех районах города.

- 5 июня сотрудники предприятия «Спецавтохозяйство» провели механический покос борщевика в поселке Резинотехника в Заволжском районе. Ядовитые сорняки уничтожают в защитной спецодежде с помощью трактора и бензиновых мотокос, - говорится на сайте городской администрации.

Уничтожать поросль надо до того, как она даст семена. Процесс уничтожения борщевика по данным мэрии идет все лето – не реже раза в месяц.

- Хотелось бы обратиться ко всем собственникам индивидуальных жилых домов. Мы видим, что даже у них вдоль заборов растет борщевик. И жители ничего с ним не делают, не обращают внимания. Поэтому просим любыми способами вырубать его, - обратился к горожанам глава администрации Заволжского района Андрей Мамонтов.

А вот специалисты призывают людей быть очень осторожными в схватке с этим опасным растением.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославле 39-летнего закладчика поймали прямо во время работы
Суд отклонил апелляцию заместителя директора цирка-шапито, который оголился перед 9-летней девочкой
Бомжам здесь не место: прокуратура обязала мэрию Ярославля избавиться от бездомных
В Ярославле изменится движение автобуса № 42
В Ярославле сыграют в лапту
Тестовый 5G скоро заработает в Москве
Ярославцы лишились «трешки» из-за кредита десятилетней давности
Должно гореть 95% фонарей: мэрия усилит контроль за работой уличного освещения
В Ярославской области создадут экологический туристический комплекс и будут утилизировать батарейки за счет инвестора
В МЧС предупредили об опасной жаре, надвигающейся на Ярославль
Ярославские предприятия представят свои достижения на Петербургском экономическом форуме
Видимо, это и правда судьба: У ярославцев продолжают списывать сотни тысяч рублей под любым предлогом
В Ярославле осудили героиновую наркоманку за крупный размер