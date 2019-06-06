Чиновники призвали ярославцев самим вырубать борщевик

СЕГОДНЯ 17:59 2019-06-06T17:59:21+03:00

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Мэрия Ярославля 6 июня отчиталась о работе по борьбе с борщевиком. По данным властей, уничтожение растения идет во всех районах города.

- 5 июня сотрудники предприятия «Спецавтохозяйство» провели механический покос борщевика в поселке Резинотехника в Заволжском районе. Ядовитые сорняки уничтожают в защитной спецодежде с помощью трактора и бензиновых мотокос, - говорится на сайте городской администрации.

Уничтожать поросль надо до того, как она даст семена. Процесс уничтожения борщевика по данным мэрии идет все лето – не реже раза в месяц.

- Хотелось бы обратиться ко всем собственникам индивидуальных жилых домов. Мы видим, что даже у них вдоль заборов растет борщевик. И жители ничего с ним не делают, не обращают внимания. Поэтому просим любыми способами вырубать его, - обратился к горожанам глава администрации Заволжского района Андрей Мамонтов.

А вот специалисты призывают людей быть очень осторожными в схватке с этим опасным растением.

ИСТОЧНИК KP.RU