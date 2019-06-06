В Ярославле 39-летнего закладчика поймали прямо во время работы

СЕГОДНЯ 17:04 2019-06-06T17:04:03+03:00

Мужчине грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Ярославле сотрудники полиции поймали 39-летнего закладчика прямо на месте преступления. Установлено, что мужчина, следуя инструкции нанимателя, нашел 31 свёрток с запрещёнными веществами и планировал распределить их в специальные тайники в Дзержинском районе города.

- В момент оборудования закладок преступник был задержан сотрудниками полиции, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Уточняется, что работа подсудимого также оплачивалась наркотиками. Теперь мужчина предстанет перед судом, ранее он уже был многократно судим. За попытку сбыта наркотиков преступнику грозит от 10 до 20 лет заключения. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU