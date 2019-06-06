2019-06-06T17:04:03+03:00
Происшествия

В Ярославле 39-летнего закладчика поймали прямо во время работы

Оплату за распространение веществ мужчина получал наркотиками
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Мужчине грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.Мужчине грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Ярославле сотрудники полиции поймали 39-летнего закладчика прямо на месте преступления. Установлено, что мужчина, следуя инструкции нанимателя, нашел 31 свёрток с запрещёнными веществами и планировал распределить их в специальные тайники в Дзержинском районе города.

- В момент оборудования закладок преступник был задержан сотрудниками полиции, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Уточняется, что работа подсудимого также оплачивалась наркотиками. Теперь мужчина предстанет перед судом, ранее он уже был многократно судим. За попытку сбыта наркотиков преступнику грозит от 10 до 20 лет заключения. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Чиновники призвали ярославцев самим вырубать борщевик
Суд отклонил апелляцию заместителя директора цирка-шапито, который оголился перед 9-летней девочкой
Бомжам здесь не место: прокуратура обязала мэрию Ярославля избавиться от бездомных
В Ярославле изменится движение автобуса № 42
В Ярославле сыграют в лапту
Тестовый 5G скоро заработает в Москве
Ярославцы лишились «трешки» из-за кредита десятилетней давности
Должно гореть 95% фонарей: мэрия усилит контроль за работой уличного освещения
В Ярославской области создадут экологический туристический комплекс и будут утилизировать батарейки за счет инвестора
В МЧС предупредили об опасной жаре, надвигающейся на Ярославль
Ярославские предприятия представят свои достижения на Петербургском экономическом форуме
Видимо, это и правда судьба: У ярославцев продолжают списывать сотни тысяч рублей под любым предлогом
В Ярославле осудили героиновую наркоманку за крупный размер