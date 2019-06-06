СЕГОДНЯ 16:51 2019-06-06T17:37:44+03:00

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Суд отклонил апелляцию заместителя директора цирка-шапито, который оголился перед 9-летней девочкой. Рассмотрение заявления мужчины прошло 6 июня. Однако приговор оставили в силе – 7 лет в колонии строгого режима.

Напомним, эта история произошла еще в сентябре 2017 года. Цирк-шапито приехал на гастроли в Рыбинск из Воронежской области. Заместитель-директора цирка ездил по городу, якобы чтобы расклеивать афиши. В одном из дворов на лавочке сидела 9-летняя девочка. С ее слов, мужчина подъехал к ее подъезду на машине, вышел и снял перед ней штаны. 44-летний гастролер в суде доказывал, что он просто хотел справить нужду. Но в январе этого года суд признал его виновным по статье «Насильственных действиях сексуального характера». Не изменилось решение и сейчас.

- Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора, - сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Приговор вступил в законную силу

ИСТОЧНИК KP.RU