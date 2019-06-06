Бомжам здесь не место: прокуратура обязала мэрию Ярославля избавиться от бездомных

СЕГОДНЯ 15:59 2019-06-06T15:59:28+03:00

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В Ярославле прокуратура Заволжского района обязала мэрию города ограничить доступ к заброшенным зданиям. Специалистами установлено, что в заброшенный дом №23 по улице Дачная, а также в дом №4 поселка Завод №50 могут свободно проходить люди с асоциальным поведением.

- По результатам проверки прокуратура района обратилась в суд с исками о возложении на мэрию Ярославля обязанности принять меры по ограничению несанкционированного доступа граждан в указанные дома путем закрытия дверных и оконных проемов, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Заволжского района города.

Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры. Исполнение решений суда поставлено на контроль. В случае невыполнения предписания за дело возьмутся судебные приставы.

ИСТОЧНИК KP.RU