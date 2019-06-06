В Ярославле изменится движение автобуса № 42
Мэрия просит горожан следить за изменениями
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17 июня в Ярославле изменится движение автобуса по маршруту № 42 «ЯЗХМ – Поселок Куйбышева». Окончание движения автобуса от остановки «ЯЗХМ» теперь будет в 21 час 38 минут, а от «Поселка Куйбышева» – в 22 часа 15 минут.
– Просим Вас учесть данные изменения при планировании поездок по указанному маршруту, – обратились к горожанам в пресс-службе мэрии.
Будьте внимательны и следите на расписанием.
Напомним, на Липовой горе пьяная ярославна агрессивно разгромила остановку из-за конфликта с возлюбленным.
ИСТОЧНИК KP.RU