В Ярославле изменится движение автобуса № 42

СЕГОДНЯ 15:42 2019-06-06T15:42:21+03:00

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17 июня в Ярославле изменится движение автобуса по маршруту № 42 «ЯЗХМ – Поселок Куйбышева». Окончание движения автобуса от остановки «ЯЗХМ» теперь будет в 21 час 38 минут, а от «Поселка Куйбышева» – в 22 часа 15 минут.

– Просим Вас учесть данные изменения при планировании поездок по указанному маршруту, – обратились к горожанам в пресс-службе мэрии.

Будьте внимательны и следите на расписанием.

Напомним, на Липовой горе пьяная ярославна агрессивно разгромила остановку из-за конфликта с возлюбленным.

ИСТОЧНИК KP.RU