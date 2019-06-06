В Ярославле сыграют в лапту

СЕГОДНЯ 15:20 2019-06-06T15:20:49+03:00

В этом году ярославской лапте исполняется 15 лет Фото: Мэрия Ярославля

Стать участником соревнований может любой, кто соберет команду

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9 июня на «Спартаковце» пройдут соревнования по лапте. Сразиться с ярославцами приедут команды из области. В старинную народную игру будут играть студенты и рабочие предприятий.

Каждый раз организаторы проявляют фантазию и разрабатывают определенную тематику.

– Этот сезон станет особенным – игре исполняется 15 лет, – сообщили в пресс-службе мэрии.

Участников ждут классные призы, интегративные зоны и вкусные угощения.

Сыграть в лапту может любой человек от 14 до 30 лет в составе команды из 5 человек. Как правило, это 3 парня и 2 девушки.

Если вы хотите стать участником, то подайте заявку на электронный адрес msyaroslavl@yandex.ru до 7 июня включительно.

Соревнования начнутся в 10 утра на стадионе «Спартаковец».

ИСТОЧНИК KP.RU