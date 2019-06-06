В Ярославле сыграют в лапту
9 июня на «Спартаковце» пройдут соревнования по лапте. Сразиться с ярославцами приедут команды из области. В старинную народную игру будут играть студенты и рабочие предприятий.
Каждый раз организаторы проявляют фантазию и разрабатывают определенную тематику.
– Этот сезон станет особенным – игре исполняется 15 лет, – сообщили в пресс-службе мэрии.
Участников ждут классные призы, интегративные зоны и вкусные угощения.
Сыграть в лапту может любой человек от 14 до 30 лет в составе команды из 5 человек. Как правило, это 3 парня и 2 девушки.
Если вы хотите стать участником, то подайте заявку на электронный адрес msyaroslavl@yandex.ru до 7 июня включительно.
Соревнования начнутся в 10 утра на стадионе «Спартаковец».
ИСТОЧНИК KP.RU