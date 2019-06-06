Тестовый 5G скоро заработает в Москве

СЕГОДНЯ 15:06 2019-06-06T15:06:27+03:00

Tele2, компания Ericsson и ПАО «Ростелеком» заключили соглашение о намерении создать тестовую зону 5G в Москве в июле–октябре 2019 года

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Испытания пройдут на сети Tele2 в диапазоне 27 ГГц на оборудовании Ericsson с использованием каналов связи «Ростелекома». Соответствующий договор на открывшемся в Петербурге экономическом форуме (ПМЭФ–2019) подписали генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин, исполнительный директор Ericsson Борье Экхольм и президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, сообщает пресс-служба оператора.

Опытная зона 5G будет развернута на сети Tele2 в диапазоне 27 ГГц на оборудовании ERS с реализацией технологии 5G. Tele2 и «Ростелеком» имеют необходимые лицензии и сетевую инфраструктуру для проведения тестов. В свою очередь, Ericsson обладает полным комплексом технических решений для сетей 5G, а также экспертизой их внедрения и интеграции. На оборудовании Ericsson уже развернуты восемь действующих сетей 5G в США, Европе, Азии и Австралии.

Внедрение технологий пятого поколения позволит Tele2 оказывать передовые услуги мобильной широкополосной передачи данных, основанных на таких преимуществах, как высокая скорость и малая задержка. Использование технологий 5G будет способствовать повышению уровня обслуживания и развитию новых сервисов, в том числе в области промышленной автоматизации, беспилотного транспорта, дистанционной медицины, виртуальной и дополненной реальности.

«В телеком-отрасли активно обсуждаются перспективы технологии 5G в России, сдерживающие факторы и возможные сценарии развития стандарта. При этом для всего рынка очевидно, что внедрение технологии всего лишь вопрос времени, ведь ее основные преимущества – высокие скорости, низкая задержка передачи данных и большие емкости – открывают массу новых сценариев использования телеком-услуг. Мы строим инфраструктуру с расчетом на будущее скорое внедрение 5G. Наша московская сеть технологически готова к запуску стандарта, а сотрудничество с Ericsson расширило ареал потенциального внедрения 5G почти до половины регионов Tele2. Сегодняшнее соглашение с партнерами знаменует переход от тестовых демонстраций к новому этапу, реально приближающему полноценное внедрение технологии в России. Мы уже прорабатываем различные варианты опытной эксплуатации: в нашей зоне 5G москвичи смогут лично ощутить возможности технологии», - рассказал генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.

ИСТОЧНИК KP.RU