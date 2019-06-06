2019-06-06T14:33:02+03:00
Общество

Ярославцы лишились «трешки» из-за кредита десятилетней давности

Впрочем, у пары есть еще квартиры
Роман РЫЖИКОВ
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В Ярославле супружеская пара лишилась трехкомнатной квартиры из-за кредита десятилетней давности. Вернее, из-за того, что за этот кредит они решили не платить.

За то время, что должники не исполняли обязанности перед банком, сумма накопилась немаленькая – целый миллион рублей. Кредиторы обратились к приставам, чтобы вернуть свое.

Суд, естественно, встал на сторону организации. Приставы арестовали трешку, которая была когда-то оставлена под залог. Если за десять дней заветный миллион не будет выплачен, имущество пойдет с молотка, а квартиру пара вернуть не сможет. Впрочем, по данным приставов, у семейства есть еще.

Квартиру, кстати, оценили чуть больше чем в два миллиона

ИСТОЧНИК KP.RU

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