Ярославцы лишились «трешки» из-за кредита десятилетней давности
В Ярославле супружеская пара лишилась трехкомнатной квартиры из-за кредита десятилетней давности. Вернее, из-за того, что за этот кредит они решили не платить.
За то время, что должники не исполняли обязанности перед банком, сумма накопилась немаленькая – целый миллион рублей. Кредиторы обратились к приставам, чтобы вернуть свое.
Суд, естественно, встал на сторону организации. Приставы арестовали трешку, которая была когда-то оставлена под залог. Если за десять дней заветный миллион не будет выплачен, имущество пойдет с молотка, а квартиру пара вернуть не сможет. Впрочем, по данным приставов, у семейства есть еще.
Квартиру, кстати, оценили чуть больше чем в два миллиона
ИСТОЧНИК KP.RU