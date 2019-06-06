Должно гореть 95% фонарей: мэрия усилит контроль за работой уличного освещения
Мэрия усилит контроль за работой уличного освещения. Об этом глава города Владимир Волков заявил на встрече с представителями «МРСК Центра» - «Ярэнерго» и подрядной организации, с которой заключен контракт на обеспечение работы фонарей.
- Недопустимы нарушения установленного режима освещения города в вечернее и ночное время. Нужно максимально оперативно проводить ремонтные работы и постоянно взаимодействовать всем участникам, вовлечённым в этот процесс. Организации должны обеспечить работу не менее 95% работающих светильников, расположенных на городских территориях, - отметил мэр.
Напомним, ранее мэрия заявляла, что намерена взять под свой контроль приборы учета расхода электроэнергии на уличное освещение.
ИСТОЧНИК KP.RU