2019-06-06T13:12:18+03:00
Экономика

Ярославские предприятия представят свои достижения на Петербургском экономическом форуме

В этом году основная тема мероприятия - «Формируя повестку устойчивого развития»
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Ярославская делегация примет участие в ПЭМФ-2019.Ярославская делегация примет участие в ПЭМФ-2019.Фото: Правительство Ярославской области
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6 июня делегация Ярославской области начинает работу на XXIII Петербургском международном экономическом форуме. В мероприятии примет участие руководство региона и ряд ярославских предприятий.

На стенде региона в интерактивной форме презентованы достижения таких компаний, как «Ярославский технический углерод имени В.Ю. Орлова», ПСЦ «Электроника», «Славнефть-ЯНОС» и других. «Компания Дизель» представила макет гибридной электростанции, необходимой для электроснабжения населенных пунктов, изолированных от электросетей. Фирма «Паритет» вновь предоставит посетителям стенда возможность совершить «полет» над Ярославлем с помощью очков виртуальной реальности. Речные прогулки с использованием этой технологии уже доступны для жителей и гостей города.

Напомним, Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года. В прошлом году мероприятие собрало более 17 тысяч участников из 143 стран. В их числе – более 200 руководителей крупных иностранных компаний и 700 российских. Основная тема форума этого года – «Формируя повестку устойчивого развития» – посвящена вопросам развития глобальной экономики. Ожидается участие представительных делегаций Китая, США, Франции, Германии, Великобритании, Японии и других. Страной – гостем форума станет Китай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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