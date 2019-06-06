Видимо, это и правда судьба: У ярославцев продолжают списывать сотни тысяч рублей под любым предлогом

СЕГОДНЯ 12:29 2019-06-06T12:29:31+03:00

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Как о стену горох. Сколько бы полиция и СМИ не призывали ярославцев быть бдительнее, они все равно упорно рассказывают мошенникам пароли от своих банковских карт. Причем, злоумышленники даже не придумывают новых способов развода.

Так, в полицию Красноперекопского района обратилась 46-летняя женщина. Бедняге позвонили «сотрудники банка» и убедили ее, что если женщина не переведет деньги на указанный счет сама, их обязательно снимут мошенники. Получилось что-то среднее, а доверчивая жительница известного своей самобытностью района лишилась 95 тысяч рублей.

А вот 36-летняя жительница Фрунзенского района повелась на чуть более правдоподобную разводку: она просто сообщила реквизиты мошенникам, впрочем, под тем же предлогом. На этот раз жулики поживились на 100 тысяч рублей.

Полицейские проводят проверку по всем фактам мошенничества. И, сбившись со счета, напоминают: банки не рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не выспрашивают конфиденциальные сведения и коды, связанные с картами клиентов, работники банков никогда не сообщают по телефону о блокировке банковских карт.

ИСТОЧНИК KP.RU