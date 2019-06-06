В Ярославле осудили героиновую наркоманку за крупный размер
Женщине дали 3 года условно
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В феврале 2019 года у 27-летней жительницы Фрунзенского района нашли наркотики. Полиция изъяла у подозреваемой героин в крупном размере. В суде установили, что она хранила наркотическое вещество для личного пользования.
– Прокуратура Фрунзенского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу, – сообщили в ведомстве.
Суд назначил женщине наказание в виде 3-х лет условно с исполнительным сроком в 2 года.
Контролировать поведение осужденной будет уголовно-исполнительная инспекция.
ИСТОЧНИК KP.RU